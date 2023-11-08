Глушаков — о своей карьере: всё сложилось идеально, я счастлив

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что доволен своей игровой карьерой.

«Что бы я поменял в своей карьере? У меня всё сложилось идеально, я счастлив. Мечтал ли я закончить её в костромском «Спартаке»? Нет, это игрушки, как говорится. А так, глобально, я счастлив карьерой и жизнью. Если мне сейчас придут предложения от ЦСКА, «Зенита» и «Спартака», что выберу? Конечно, «Спартак». Финансовый вопрос? Пофиг! Даже бесплатно пойду поиграю», — сказал Глушаков в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Глушаков — воспитанник московской «Ники». В 2005 году полузащитник оказался в «Локомотиве», откуда спустя восемь лет перешёл в «Спартак», с которым в сезоне-2016/2017 выиграл чемпионский титул.