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Первак назвал тренера, который способен исправить ситуацию в «Спартаке»

Первак назвал тренера, который способен исправить ситуацию в «Спартаке»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак назвал российского тренера, который способен исправить ситуацию в московском клубе. По его мнению, таким специалистом является Игорь Осинькин.

«Если «Спартак» хочет бороться за высокие места, то вдолгую лучше приглашать российского тренера, а не иностранца. Аленичева? Нет! Во-первых, он без практики, это несерьёзно. Во-вторых, чего он добился? Тулу вывел в Премьер-Лигу? Мне кажется, это любой человек может сделать.

Я бы рассмотрел неожиданную кандидатуру для многих — Осинькина. Он работает с молодёжью, всё выстроит. Но тогда надо всё полностью менять в системе «Спартака». Сегодня нет второй команды, молодёжные и детско-юношеские клубы выступают плохо.

Есть академия, деньги, но не работает. У Игоря Осинькина хватает энергии, он в нормальном возрасте. Он может всё починить», — приводит слова Первака интернет-портал Legalbet.

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