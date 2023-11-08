Фанаты «Униона» устроили погром в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Наполи»

Радикальные фанаты берлинского «Униона», облачившиеся в белые толстовки, устроили погром в Неаполе в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи». Об этом информирует Corriere dello Sport.

Сообщается, что вчера, 7 ноября, около 250 немецких болельщиков в белых толстовках и капюшонах вышли на улицы Неаполя, где стали совершать различные акты хулиганства и вандализма. Полиция Неаполя отреагировала на подобное поведение фанатов «Униона», в результате чего между ними произошло столкновение, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.

По итогам инцидента были задержаны 11 поклонников берлинского клуба. Десять из них обвинены в вандализме, а ещё один – в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции. Подчёркивается, что немецкие болельщики не были замечены в драках с фанатами «Наполи».

Напомним, «Унион» сыграет с «Наполи» сегодня, 8 ноября, в 20:45 мск.