Защитник «Сочи» Литвинов: все понимаем ситуацию, пытаемся из неё выйти

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 14-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:3), а также высказался о турнирном положении южан в таблице чемпионата России.

«Стараемся находить ту игру, которая нам нужна, выходим, бьёмся, в матче с «Динамо» первые минут 30 мы должны были выигрывать и спокойно продолжать встречу, завершать её. Но получилось так, что мы забили, пропустили, потом не реализовали пенальти, возможно, это повлияло, пропустили два мяча. Где-то уже было заметно, что пошёл нерв, начали опускать руки, но потихоньку собрались и забили ещё два гола, могли забить четвёртый и победить.

Прямо такого что-то не изменилось в команде. Просто все работают, пашут, мы стараемся смотреть, изучать, улучшать какие-то моменты. Получается, что сейчас выходим, бьёмся по максимуму, потому что каждый из нас понимает, где мы находимся, это не наше место. Да, может, мы начали не великолепно, но старались, сейчас уже нашли свою игру, показываем интересную игру. Не сидим в обороне, стараемся играть высоко. Я думаю, что мы на правильном пути, самое главное, что все понимаем ситуацию, пытаемся из неё выйти», — приводит слова Литвинова ТАСС.

Напомним, после 14 туров Российской Премьер-Лиги футболисты «Сочи» имеют на своём счету 10 очков. Они занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.