«Наполи» — «Унион»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 8 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Наполи» и немецкий «Унион». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал шесть очков и занимает второе место в группе C. После аналогичного количества игр «Унион» не заработал ни одного очка и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский «Реал», у которого в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала итальянская команда со счётом 1:0.