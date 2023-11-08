Игрок «Крыльев Советов» Писарский был оштрафован на 5000 рублей за аварию в августе

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский был оштрафован на 5000 рублей за аварию в августе.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Сейчас штраф оплачен», – сообщают в областном ГУ МВД.

Напомним, ДТП произошло 21 августа на Ново-Садовой улице в Самаре. «Мерседес», за рулём которого был Писарский, столкнулся с другим автомобилем той же марки, имя владельца которого неизвестно. Обе машины получили заметные повреждения.

Нападающий присоединился к самарцам, перейдя из «Оренбурга» зимой 2023 года, по информации Transfermarkt, за € 1,35 млн. В нынешнем сезоне Владимир сыграл за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами.