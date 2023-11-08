Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Крыльев Советов» Писарский был оштрафован на 5000 рублей за аварию в августе

Игрок «Крыльев Советов» Писарский был оштрафован на 5000 рублей за аварию в августе
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский был оштрафован на 5000 рублей за аварию в августе.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Сейчас штраф оплачен», – сообщают в областном ГУ МВД.

Напомним, ДТП произошло 21 августа на Ново-Садовой улице в Самаре. «Мерседес», за рулём которого был Писарский, столкнулся с другим автомобилем той же марки, имя владельца которого неизвестно. Обе машины получили заметные повреждения.

Нападающий присоединился к самарцам, перейдя из «Оренбурга» зимой 2023 года, по информации Transfermarkt, за € 1,35 млн. В нынешнем сезоне Владимир сыграл за «Крылья Советов» 11 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами.

Материалы по теме
Таранов: судя по игровому времени Писарского, переход в «Крылья Советов» мог быть ошибкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android