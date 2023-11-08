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Физиотерапевт ЦСКА Этемад рассказал, почему отказался от предложения английского клуба

Физиотерапевт ЦСКА Этемад рассказал, почему отказался от предложения английского клуба
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Испанский физиотерапевт московского ЦСКА Омид Арройо Этемад рассказал, почему отказался от предложения английского клуба.

«Как уже говорил, мне не нравятся резкие изменения в жизни. Чтобы принять решение, я беру в расчёт не только экономическую и профессиональную составляющую, но и личную. Здесь я чувствую себя полностью своим, адаптированным, в профессиональном плане меня все уважают. Считаю, что моя работа в ПФК ЦСКА ещё не завершена. Мы с командой можем ещё много чего друг другу дать. Надеюсь, что мой путь с клубом рука об руку будет длиться в течение многих лет. Это будет означать, что клуб будет доволен моей работой, а я буду доволен своим положением в нём. Сейчас я ценю эти моменты и уделяю внимание именно им», — приводит слова Этемада пресс-служба клуба.

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