«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 испанский «Реал Сосьедад» встретится с португальской «Бенфикой». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, после стартовых трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D. Испанский коллектив набрал семь очков. Столько же очков у «Интера», который находится на второй строчке. А вот «Бенфика» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу квартета. На третьем месте «РБ Зальцбург» с тремя очками в активе.
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