Энрике — о поражении «Милану» в игре ЛЧ: мне понравилась моя команда, мы боролись до конца

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о минувшем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором парижане проиграли «Милану» со счётом 2:1.

«С точки зрения отношения к делу я, безусловно, удовлетворён. Да, мне понравилась моя команда, она вышла с идеей бороться до конца. Мы забили первый гол в матче, и у нас было больше возможностей забить ещё. Мы постоянно стремились атаковать. Думаю, мы обладали существенными шансами для того, чтобы забить. Мы более качественная команда, когда контролируем игру. Однако я ещё вернусь к просмотру этого матча, чтобы проанализировать его на 100%.

В начале второго тайма «Милан» стал лучше защищаться, и нам было трудно забить, а также создавать опасность у их ворот. Когда они вышли вперёд, то предпочли сесть ещё глубже в оборону. Это было тяжело. Думаю, что это был очень равный матч», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.