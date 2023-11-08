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Глава Минцифры РФ Шадаев рассказал, сколько людей оформили Fan ID через «Госуслуги»

Глава Минцифры РФ Шадаев рассказал, сколько людей оформили Fan ID через «Госуслуги»
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Глава Министерства цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев рассказал, сколько людей оформили Fan ID через «Госуслуги».

«Полтора миллиона оформили паспорт болельщика через «Госуслуги», — сказал Шадаев во время выступления на форуме Finopolis.

Напомним, паспорт болельщика или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. А с июля 2022 года Fan ID нужно получать для посещения матчей МИР Российской Премьер-Лиги.

Оформить паспорт болельщика можно, подав заявление на «Госуслугах», а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.

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