Глава Минцифры РФ Шадаев рассказал, сколько людей оформили Fan ID через «Госуслуги»
Глава Министерства цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев рассказал, сколько людей оформили Fan ID через «Госуслуги».
«Полтора миллиона оформили паспорт болельщика через «Госуслуги», — сказал Шадаев во время выступления на форуме Finopolis.
Напомним, паспорт болельщика или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. А с июля 2022 года Fan ID нужно получать для посещения матчей МИР Российской Премьер-Лиги.
Оформить паспорт болельщика можно, подав заявление на «Госуслугах», а затем посетив МФЦ. При этом для некоторых категорий граждан получение документа упростили.
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