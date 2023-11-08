Экс-тренер сборной Португалии Сантуш объяснил, почему оставлял Роналду в запасе на ЧМ-2022

Бывший тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, возглавлявший её во время минувшего чемпионата мира 2022 года в Катаре, дал интервью, в котором объяснил, почему в матчах со Швейцарией и Марокко оставлял нападающего португальской национальной команды Криштиану Роналду на скамейке запасных.

«При тен Хаге он мало играл в «Манчестер Юнайтед», это сильно повлияло на моё решение. Его физическая подготовка была идеальной, но он не чувствовал темпа игры. С тренерским штабом мы пытались наверстать упущенное. Сначала мы работали перед стартом чемпионата мира, а затем – в первых матчах группы. К тому же вторая половина 2022 года оказалась для него ужасной. Всё началось с несчастья, обрушившегося на его семью, когда умер новорождённый сын Криштиану. Этот момент сильно повлиял на него.

Мы больше не разговариваем друг с другом. Я не общался с ним с тех пор, как мы вернулись из Катара. Когда в то утро перед игрой я объяснил ему, что он не будет играть и почему, он неправильно понял меня. Я понимаю реакцию, которую он показал, потому что он переживал тяжёлый период. Для меня он в любом случае остаётся сыном и младшим братом. В тот день, когда он захочет позвонить мне по мобильному телефону, я отвечу ему. Это гарантировано», — приводит слова Сантуша Corriere dello Sport.