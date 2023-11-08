Мендес: скучаю по Медине и Карраскалю, разделять с ними работу было чем-то особенным

Чилийский полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес заявил, что скучает по бывшим одноклубникам Хесусу Медине и Хорхе Карраскалю.

«Да, скучаю. Разделять с ними работу изо дня в день было чем-то особенным. Они очень хорошие, прекрасные футболисты. Мы говорили на одном языке, благодаря им мне было легче адаптироваться в ЦСКА. Я им желаю всего наилучшего в новых клубах. Мы, в свою очередь, сконцентрированы на ЦСКА.

Поддерживаю ли я связь с ними? Не так часто, но да. Понятное дело, что мы можем обменяться сообщениями, потому что за это время у нас успели сформироваться очень тёплые отношения», — приводит слова Мендеса Metaratings.

Напомним, летом 2023 года Медина перебрался из ЦСКА в «Спартак», а Карраскаль перешёл в московское «Динамо».