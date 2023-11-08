Физиотерапевт ЦСКА Этемад рассказал, сколько травм вылечили в команде в прошлом году

Испанский физиотерапевт ЦСКА Омид Арройо Этемад рассказал, сколько травм вылечили в команде в прошлом году, а также заявил о самой сложной проблеме в его работе.

«Считаю, что нет сложных травм. Мы готовы к тому, чтобы восстанавливать спортсменов от любых недугов. В прошлом году, к примеру, вылечили порядка 32 травм разной тяжести в основной команде.

Проблема есть лишь одна — недостаток времени. Вылечить травму не очень сложно, и вопрос лишь в том, сколько у нас на это есть дней. В профессиональном футболе приходится адаптировать время лечения к потребностям команды. Получается, что зачастую нам не хватает дней для полного восстановления, и приходится сокращать сроки лечения. Именно это можно назвать самым сложным в работе, и для меня недостаток времени – просто раздосадывающий и обескураживающий фактор. Но это профессиональный футбол, и необходимо адаптироваться к его требованиям», — приводит слова Этемада пресс-служба клуба.