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Тренер ЦСКА Федотов — о матче с «Факелом»: прогулки не будет

Тренер ЦСКА Федотов — о матче с «Факелом»: прогулки не будет
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о предстоящем матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Факелом», который пройдёт 11 ноября.

«Воронеж грозный в родных стенах, там эта команда агрессивнее вдвойне. Поэтому в этом соответствующий посыл с нашей стороны. Понимаем, что не будет прогулки. Нам надо предъявить сопернику все те же качества, показать ответную реакцию. Понимая, что ждать от соперника, мы должны быть к этому готовы», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

На данный момент ЦСКА после 14 сыгранных матчей в РПЛ располагается на третьей строчке с 24 очками. «Факел» находится на 10-й позиции с 18 очками. Единоличным лидером чемпионата является «Краснодар» с 31 очком.

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