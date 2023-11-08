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Травмированный игрок «Челси» Нкунку может вернуться в строй после международного перерыва

Травмированный игрок «Челси» Нкунку может вернуться в строй после международного перерыва
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Полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку может принять участие в играх лондонского клуба после завершения ноябрьского перерыва на матчи сборных. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, восстановление футболиста происходит быстрее изначально запланированных сроков. На текущий момент Нкунку уже выполняет упражнения в тренажёрном зале.

Ранее главный тренер «синих» Маурисио Почеттино сообщил, что есть вероятность того, что французский игрок сможет принять участие в матче АПЛ c «Ньюкаслом», который состоится 25 ноября.

Напомним, минувшим летом Нкунку получил травму колена во время предсезонной подготовки в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Изначально предполагалось, что французский игрок атаки восстановится к матчу 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».

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