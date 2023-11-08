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«Наполи» — «Унион»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Наполи» — «Унион»: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 8 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся итальянский «Наполи» и немецкий «Унион». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Игра начнётся в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Унион
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Наполи»: Мерет, Ррахмани, Натан, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Ангисса, Зелиньски, Лоботка, Политано, Распадори, Кварацхелия.

«Унион»: Рённов, Кнохе, Лейте, Госенс, Бонуччи, Хедира, Лайдуни, Триммель, Бекер, Бехренс, Фофана.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал шесть очков и занимает второе место в группе C. После аналогичного количества игр «Унион» не заработал ни одного очка и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский «Реал», у которого в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала итальянская команда со счётом 1:0.

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