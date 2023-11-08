Определено наказание для игрока «Сарагосы», схватившегося за пах при праздновании гола

Комитет по соревнованиям определил наказание для игрока «Сарагосы» Виктора Мольехо, который схватился за пах, празднуя забитый мяч в ворота «Картахены» в минувшем матче испанской Сегунды (1:3). Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что Комитет по соревнованиям принял решение, что Мольехо будет дисквалифицирован на один матч, а также заплатит штраф в размере € 600.

Напомним, после этого эпизода нападающий «Сарагосы» попросил прощения у всех людей, которые могли быть оскорблены подобным жестом, и заявил, что демонстрация таких жестов противоречит его воспитанию.

Мольехо, принадлежащий мадридскому «Атлетико», выступает за «Сарагосу» на правах аренды. За клуб Сегунды 22-летний нападающий провёл 43 матча, отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.