Горлов утверждён на пост главного тренера «Торпедо»

Артём Горлов утверждён на пост главного тренера московского «Торпедо».

«36-летний специалист Артём Горлов утверждён в должности главного тренера «Торпедо».

Артём Сергеевич вошёл в тренерский штаб чёрно-белых 12 июля 2023 года, а после ухода Жозепа Клотета с 3 октября был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо»», — сообщает пресс-служба клуба.

Горлов в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Торпедо» провёл пять матчей в Мелбет Первой лиге. Москвичи дважды проиграли и сыграли вничью, а также один раз победили. На данный момент чёрно-белые после 17 сыгранных матчей располагаются на восьмой строчке с 22 очками.

Свою карьеру 36-летний специалист начал в статусе главного аналитика в «СКА-Энергия» в 2011 году. Затем в этой же должности был в «Луче», а после в статусе тренера находился в «Домодедово», «Кубани-2», «Долгопрудном», «Паланге», «Локомотиве» из Юрмалы, «Знамени Труда», «Енисее» и «Пари НН».