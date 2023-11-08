Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» — «Галатасарай»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

«Бавария» — «Галатасарай»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 сыграют немецкая «Бавария» и турецкий «Галатасарай». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток предстоящего матча запланирован на 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей во главе с Антониу Нобре из Португалии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Бавария» заработала девять очков. Немецкий клуб занимает первое место в турнирной таблице квартета A. На счету «Галатасарая» четыре очка. Турецкая команда располагается на второй строчке группы. Третье место с тремя очками занимает английский «Манчестер Юнайтед», а четвёртое с одним очком – «Копенгаген» из Дании.

Материалы по теме
«Бавария» — «Галатасарай». Томас Тухель в восторге от Гарри Кейна!
«Бавария» — «Галатасарай». Томас Тухель в восторге от Гарри Кейна!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android