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«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч ЛЧ. Захарян в запасе

«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч ЛЧ. Захарян в запасе
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 испанский «Реал Сосьедад» встретится с португальской «Бенфикой». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

«Бенфика»: Трубин, Силва, Отаменди, Морато, Эурснес, Луиш, Мариу, Невеш, Ди Мария, Силва, Кабрал.

Напомним, за испанскую команду выступает россиянин Арсен Захарян, который находится в запасе на этот матч.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После стартовых трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D. Испанский коллектив набрал семь очков. Столько же очков у «Интера», который находится на второй строчке. А вот «Бенфика» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу квартета. На третьем месте «РБ Зальцбург» с тремя очками в активе.

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