«Арсенал» — «Севилья»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся английский «Арсенал» и испанская «Севилья». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . Группа B. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.
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