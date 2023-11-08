«РБ Зальцбург» — «Интер»: стали известны основные составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 сыграют австрийский «Ред Булл Зальцбург» и итальянский «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Вальс-Зиценхайме (Австрия). Стартовый свисток предстоящей игры запланирован на 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей во главе с Сердаром Гёзюбююком из Нидерландов.

Стали известны стартовые составы команд.

«Ред Булл Зальцбург»: Шлагер, Дедич, Павлович, Ульмер, Байду, Сучич, Бидструп, Глух, Капальдо, Шимич, Конате.

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Биссек, Чалханоглу, Фраттези, Мхитарян, Аугусто, Тюрам, Санчес.

Напомним, после трёх группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Интер» заработал семь очков. Итальянский клуб занимает второе место в турнирной таблице квартета D. «Ред Булл Зальцбург», который сумел набрать три очка, пребывает на третьем месте группы.