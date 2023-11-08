Отец Пруцева: за Данила в «Спартаке» выступали Салихова и Каттани

Отец полузащитника «Спартака» Данилы Пруцева Игорь Пруцев заявил, что за кандидатуру сына в красно-белой команде выступали бывший спортивный директор Лука Каттани и супруга экс-владельца команды Леонида Федуна Зарема Салихова.

«В каждой команде к Данилу относились с осторожностью. Его понимают, начинают с ним работать и оценивают трудолюбие, стремление и талант. При всех тренерах он трудился и доказывал, что достоин играть, Абаскаль не исключение. Он играл у Осинькина, потом заиграл у Ваноли, во всех командах было осторожное к нему отношение. Многие футболисты приходят статусные и большого уровня, но когда Данил переходил в «Спартак», то диванные эксперты рассказывали, что это не топ-уровень. Все видели, что его осторожно оценивали после перехода в «Спартак» в плане дальнейшего развития.

Единственное, насколько я знаю, в него поверил бывший спортивный директор Лука Каттани. Наслышан, что и Зарема Салихова была за кандидатуру Данила. Сейчас своей игрой, трудолюбием и отдачей за клуб он доказывает, что был достоин приглашения в «Спартак».

Надеюсь, что в сборной России Валерий Карпин на него также рассчитывает. Для любого футболиста доверие тренера многое значит. Все это понимают, когда доверяет тренер, то вырастают крылья и играется по-другому. Когда тренер не верит в мастеров высокого уровня, то начинаются какие-то шероховатости в плане игры. В плане психологии теряется уверенность. Молодым футболистам доверие тренера очень много даёт. Например, в «Крыльях Советов» у Игоря Осинькина и в «Ростове» у Валерия Карпина молодёжь растёт и становится футболистами. Если доверять человеку, то он будет расти и прогрессировать», — приводит слова Пруцева Metaratings.