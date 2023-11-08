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«Наполи» — «Унион»: арбитр отменил гол хозяев после просмотра VAR

«Наполи» — «Унион»: арбитр отменил гол хозяев после просмотра VAR
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В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Наполи» и немецкий «Унион». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). На момент выхода новости счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
2-й тайм
1 : 1
Унион
Берлин, Германия
1:0 Политано – 39'     1:1 Фофана – 52'    

На 30-й минуте встречи неаполитанцы затеяли затяжной перепас на подступах к штрафной, далее Мариу Руй выполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, Ди Лоренцо на плечах защитника сделал скидку во вратарскую, а Замбо Ангисса головой отправил мяч в сетку ворот. Однако бригада VAR пригласила Данни Маккели к монитору, который зафиксировал фол со стороны Ди Лоренцо. Как итог, гол «Наполи» был отменён.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал шесть очков и занимает второе место в группе C. После аналогичного количества игр «Унион» не заработал ни одного очка и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский «Реал», у которого в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала итальянская команда со счётом 1:0.

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