«Наполи» — «Унион»: арбитр отменил гол хозяев после просмотра VAR

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Наполи» и немецкий «Унион». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). На момент выхода новости счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте встречи неаполитанцы затеяли затяжной перепас на подступах к штрафной, далее Мариу Руй выполнил мягкий заброс на дальнюю штангу, Ди Лоренцо на плечах защитника сделал скидку во вратарскую, а Замбо Ангисса головой отправил мяч в сетку ворот. Однако бригада VAR пригласила Данни Маккели к монитору, который зафиксировал фол со стороны Ди Лоренцо. Как итог, гол «Наполи» был отменён.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал шесть очков и занимает второе место в группе C. После аналогичного количества игр «Унион» не заработал ни одного очка и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский «Реал», у которого в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала итальянская команда со счётом 1:0.