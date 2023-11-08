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«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: Мерино открыл счёт

«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: Мерино открыл счёт
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал Сосьедад» с португальской «Бенфикой». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Айен Муньос в штрафной сыграл на подборе и пробил с рикошетом от газона. Мяч полетел на дальний угол вратарской, где Микель Мерино забил головой.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
2-й тайм
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерино – 6'     2:0 Оярсабаль – 11'     3:0 Барренечеа – 21'     3:1 Раф. Силва – 49'    

После стартовых трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D. Испанский коллектив набрал семь очков. Столько же очков у «Интера», который находится на второй строчке. А вот «Бенфика» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу квартета. На третьем месте «РБ Зальцбург» с тремя очками в активе.

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