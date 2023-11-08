«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: Мерино открыл счёт

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал Сосьедад» с португальской «Бенфикой». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Айен Муньос в штрафной сыграл на подборе и пробил с рикошетом от газона. Мяч полетел на дальний угол вратарской, где Микель Мерино забил головой.

После стартовых трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D. Испанский коллектив набрал семь очков. Столько же очков у «Интера», который находится на второй строчке. А вот «Бенфика» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу квартета. На третьем месте «РБ Зальцбург» с тремя очками в активе.