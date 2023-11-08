Cadena SER: «Реал» навсегда отказался от идеи подписания Мбаппе

Мадридский «Реал» больше не рассматривает вариант с возможным подписанием нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, руководство «Реала» отказалось от идеи с трансфером Мбаппе. Мадридский клуб не будет контактировать с форвардом «ПСЖ», если даже тот не станет продлевать контракт с парижанами и выйдет на рынок свободных агентов. Есть несколько серьёзных причин, которые привели «сливочных» к подобному решению. Во-первых, слишком высокие личные финансовые запросы Мбаппе. Во-вторых, желание мадридцев не уходить от своей трансферной политики – в последние годы клуб старается подписывать потенциальных топ-игроков в возрасте 20 лет. В-третьих, отказ Килиана переходить в «Реал» в 2022 году (тогда форвард продлил соглашение с парижанами).

Напомним, 24-летний Мбаппе принадлежит «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Килиана в € 180 млн.

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