«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: Оярсабаль удвоил преимущество

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал Сосьедад» с португальской «Бенфикой». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Айен Муньос в штрафной сыграл на подборе и пробил с рикошетом от газона. Мяч полетел на дальний угол вратарской, где Микель Мерино забил головой.

На 11-й минуте Флорентину Луиш сделал неточный пас назад, Микель Оярсабаль опередил Николаса Отаменди, вышел один на один с Анатолием Трубиным и точно направил мяч мимо голкипера в правый нижний угол.

После стартовых трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D. Испанский коллектив набрал семь очков. Столько же очков у «Интера», который находится на второй строчке. А вот «Бенфика» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу квартета. На третьем месте «РБ Зальцбург» с тремя очками в активе.