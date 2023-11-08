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«Барселона» хочет подписать нападающего на замену Левандовскому

«Барселона» хочет подписать нападающего на замену Левандовскому
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Каталонская «Барселона» задумалась о том, чтобы в ближайшее время подписать форварда на замену поляку Роберту Левандовскому. Об этом сообщает Footmercato.

По сведениям источника, «Барселона» планирует найти замену Левандовскому. Руководство каталонской команды хочет подписать молодого форварда как можно скорее. Отмечается, что и сам Роберт рассматривает вариант с уходом из стана сине-гранатовых. К нему проявляют интерес сразу несколько команд из Саудовской Аравии и США.

Напомним, 35-летний Роберт Левандовски выступает в составе каталонской «Барселоны» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2026 года. В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 13 матчах своей команды. Он забил шесть мячей и оформил четыре результативные передачи.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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