«Наполи» — «Унион»: Политано вывел хозяев вперёд

В эти минуты идёт матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Наполи» и немецкий «Унион». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте встречи сработала длительная позиционная атака. Кварацхелия сделал передачу на левый край штрафной, Мариу Руй в касание прострелил во вратарскую, а мяч после двух рикошетов, последний из которых случился от груди Политано, отправился за линию ворот.

Ранее, на 30-й минуте матча был отменён гол «Наполи».

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал шесть очков и занимает второе место в группе C. После аналогичного количества игр «Унион» не заработал ни одного очка и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский «Реал», у которого в активе девять очков после трёх матчей.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала итальянская команда со счётом 1:0.