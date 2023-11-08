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«Арсенал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 4-го тура ЛЧ

«Арсенал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 4-го тура ЛЧ
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся английский «Арсенал» и испанская «Севилья». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Жоржиньо, Райс, Хаверц, Сака, Троссард, Мартинелли.

«Севилья»: Дмитрович, Баде, Гудель, Санчес, Салас, Педроса, Соу, Жордан, Фернандо, Эн-Несири, Ламела.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
2-й тайм
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерино – 6'     2:0 Оярсабаль – 11'     3:0 Барренечеа – 21'     3:1 Раф. Силва – 49'    

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.

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