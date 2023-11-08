«Арсенал» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 4-го тура ЛЧ

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся английский «Арсенал» и испанская «Севилья». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Встречу обслужит бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы:
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Томиясу, Жоржиньо, Райс, Хаверц, Сака, Троссард, Мартинелли.
«Севилья»: Дмитрович, Баде, Гудель, Санчес, Салас, Педроса, Соу, Жордан, Фернандо, Эн-Несири, Ламела.
Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.
- 8 ноября 2023
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