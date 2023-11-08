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Врачи «Реала Сосьедад» пошли оказывать помощь фанатам команды во время матча ЛЧ

Врачи «Реала Сосьедад» пошли оказывать помощь фанатам команды во время матча ЛЧ
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал Сосьедад» и португальская «Бенфика». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:45 мск. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Англии. На данный момент счёт 3:1 в пользу испанцев.

На 73-й минуте врачи «Реала Сосьедад» пошли оказывать помощь на трибуну болельщиков испанской команды.

После стартовых трёх туров «Реал Сосьедад» возглавляет турнирную таблицу группы D. Испанский коллектив набрал семь очков. Столько же очков у «Интера», который находится на второй строчке. А вот «Бенфика» не набрала ни одного очка и замыкает таблицу квартета. На третьем месте «РБ Зальцбург» с тремя очками в активе.

Лига чемпионов . Группа D. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Мерино – 6'     2:0 Оярсабаль – 11'     3:0 Барренечеа – 21'     3:1 Раф. Силва – 49'    
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