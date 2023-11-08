Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» не смог обыграть «Унион» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Наполи» не смог обыграть «Унион» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Наполи» и немецкий «Унион». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте главный судья матча Данни Маккели отменил гол хозяев после подсказки со стороны арбитров на VAR. На 39-й минуте нападающий «Наполи» Маттео Политано открыл счёт в игре.

На 52-й минуте в быстрой контратаке футболистам «Униона» удалось сравнять счёт в матче.

После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал семь очков и на текущий момент занимает второе место в группе C. После аналогичного количества игр «Унион» заработал одно очко и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский «Реал», у которого в активе девять очков и есть матч в запасе.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала итальянская команда со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
1 : 1
Унион
Берлин, Германия
1:0 Политано – 39'     1:1 Фофана – 52'    
Материалы по теме
Видео
Фанаты «Униона» устроили погром в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android