«Наполи» не смог обыграть «Унион» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Наполи» и немецкий «Унион». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте главный судья матча Данни Маккели отменил гол хозяев после подсказки со стороны арбитров на VAR. На 39-й минуте нападающий «Наполи» Маттео Политано открыл счёт в игре.

На 52-й минуте в быстрой контратаке футболистам «Униона» удалось сравнять счёт в матче.

После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» набрал семь очков и на текущий момент занимает второе место в группе C. После аналогичного количества игр «Унион» заработал одно очко и расположился на последней строчке. Возглавляет квартет мадридский «Реал», у которого в активе девять очков и есть матч в запасе.

В минувшем октябре команды встречались в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В той игре победу одержала итальянская команда со счётом 1:0.