Зиньковский прокомментировал результат жеребьёвки 1/4 КР Пути РПЛ для «Спартака»

Игрок «Спартака» Антон Зиньковский после матча 14-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (1:1) в микст-зоне прокомментировал результат жеребьёвки команды в Фонбет Кубке России.

«Первый матч будет в конце этой части сезона. Три выезда подряд. На этой стадии нет слабых команд. Будем играть. То, что между первым и вторым матчем большая пауза — это новинка. Посмотрим, как получится», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России красно-белые встретятся с «Оренбургом». Первый матч пройдёт 28-30 ноября, а ответный – 12-14 марта. «Спартак» в групповой стадии Пути РПЛ Кубка России после шести сыгранных матчей занял первое место с 12 очками.