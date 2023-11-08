«Бавария» — «Галатасарай»: команды не сумели открыть счёт в первом тайме

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются немецкая «Бавария» и турецкий «Галатасарай». Их игра проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживает бригада судей во главе с Антониу Нобре из Португалии. После первого тайма команды не сумели открыть счёт в матче (0:0).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Бавария» заработала девять очков. Немецкий клуб занимает первое место в турнирной таблице квартета A. На счету «Галатасарая» четыре очка. Турецкая команда располагается на второй строчке группы. Третье место с тремя очками занимает английский «Манчестер Юнайтед», а четвёртое с одним очком – «Копенгаген» из Дании.