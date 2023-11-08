«РБ Зальцбург» — «Интер»: команды ушли на перерыв без забитых мячей

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются австрийский «Ред Булл Зальцбург» и итальянский «Интер». Их встреча проходит на стадионе «Ред Булл Арена» в Вальс-Зиценхайме (Австрия). Игру обслуживает бригада судей во главе с Сердаром Гёзюбююком из Нидерландов. На перерыв команды ушли с равенством на табло — в первом тайме они не сумели распечатать ворота друг друга.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Интер» заработал семь очков. Итальянский клуб занимает второе место в турнирной таблице квартета D. «Ред Булл Зальцбург», который сумел набрать три очка, пребывает на третьем месте группы.

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Интер» дома победил «Ред Булл Зальцбург» со счётом 2:1. Та встреча состоялась 24 октября.