«Реал» Мадрид — «Брага»: Диас вывел испанцев вперёд

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Альваро Джало не реализовал 11-метровый. Андрей Лунин вытащил удар.

На 27-й минуте Родриго забежал слева под передачу Ферлана Менди, от лицевой прострелил на ближнюю штангу, и с линии вратарской в касание мяч в девятку вогнал Браим Диас.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» располагается на первой строчке в группе С с девятью очками. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.