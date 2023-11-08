«Арсенал» — «Севилья»: Троссард вывел англичан вперёд
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Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются английский «Арсенал» и испанская «Севилья». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал на 23:00 мск. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 30-й минуте Леандро Троссард вывел англичан вперёд.
Лига чемпионов . Группа B. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Троссард – 29'
Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.
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