«Арсенал» — «Севилья»: Троссард вывел англичан вперёд

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются английский «Арсенал» и испанская «Севилья». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал на 23:00 мск. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте Леандро Троссард вывел англичан вперёд.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.