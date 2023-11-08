«Реал Сосьедад» назвал позором поведение фанатов «Бенфики», которые бросили файер

Испанский «Реал Сосьедад» назвал позорным поведение болельщиков португальской «Бенфики» во время матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов (3:1).

«Позор болельщикам «Бенфики», — сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В середине второго тайма матча группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне болельщики португальской «Бенфики» бросили файер с трибуны. После этого главный арбитр встречи Энтони Тейлор попросил поговорить капитана португальцев Николаса Отаменди с болельщиками. Аргентинец во время остановки игры подошёл к сектору фанатов и несколько секунд что-то говорил зрителям.

Напомним, за испанскую команду выступает россиянин Арсен Захарян, который находился в запасе и появился на поле на 77-й минуте. Результативными действиями не отметился.