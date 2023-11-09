«Реал» Мадрид — «Брага»: Винисиус увеличил преимущество

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На шестой минуте Альваро Джало не реализовал 11-метровый. Андрей Лунин вытащил удар.
На 27-й минуте Родриго забежал слева под передачу Ферлана Менди, от лицевой прострелил на ближнюю штангу, и с линии вратарской в касание мяч в девятку вогнал Браим Диас.
На 58-й минуте Винисиус Жуниор увеличил преимущество хозяев.
Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» располагается на первой строчке в группе С с девятью очками. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.
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