«Реал» Мадрид — «Брага»: Родриго сделал счёт разгромным

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Альваро Джало не реализовал 11-метровый. Андрей Лунин вытащил удар.

На 27-й минуте Родриго забежал слева под передачу Ферлана Менди, от лицевой прострелил на ближнюю штангу, и с линии вратарской в касание мяч в девятку вогнал Браим Диас.

На 58-й минуте Лукас Васкес забежал справа под передачу Федерико Вальверде, прострелил в центр, где Винисиус Жуниор убрал защитника и ударом в дальний угол увеличил отрыв в счёте.

На 61-й минуте Родриго отыграл левее на Винисиуса, который вернул мяч на партнёра, причём вывел его один на один. После подсечки счёт стал разгромным.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» располагается на первой строчке в группе С с девятью очками. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.