Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Брага»: Родриго сделал счёт разгромным

«Реал» Мадрид — «Брага»: Родриго сделал счёт разгромным
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются испанский «Реал» Мадрид и португальская «Брага». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Халилом Мелером из Турции. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На шестой минуте Альваро Джало не реализовал 11-метровый. Андрей Лунин вытащил удар.

На 27-й минуте Родриго забежал слева под передачу Ферлана Менди, от лицевой прострелил на ближнюю штангу, и с линии вратарской в касание мяч в девятку вогнал Браим Диас.

На 58-й минуте Лукас Васкес забежал справа под передачу Федерико Вальверде, прострелил в центр, где Винисиус Жуниор убрал защитника и ударом в дальний угол увеличил отрыв в счёте.

На 61-й минуте Родриго отыграл левее на Винисиуса, который вернул мяч на партнёра, причём вывел его один на один. После подсечки счёт стал разгромным.

Лига чемпионов . Группа C. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Брага
Брага, Португалия
1:0 Диас – 27'     2:0 Винисиус Жуниор – 58'     3:0 Родриго – 61'    

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Реал» располагается на первой строчке в группе С с девятью очками. «Брага» находится на третьей позиции с тремя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android