«Арсенал» — «Севилья»: Сака увеличил преимущество англичан

Сегодня, 8 ноября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встречаются английский «Арсенал» и испанская «Севилья». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Василе Маринеску из Румынии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 30-й минуте Букайо Сака ворвался справа в штрафную и прострелил к воротам, а опережавший защитников Леандро Троссард в касание отправил мяч в сетку.

На 64-й минуте Кай Хаверц от центральной линии поля выполнил отличную передачу на ход Саке. Букайо убежал по правому полуфлангу, притормозил в штрафной, обманув тем самым Адрию Педросу, и отправил мяч в сетку мимо вратаря.

Напомним, после трёх туров группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Арсенал» располагается на первой строчке в группе В с шестью очками. «Севилья» находится на третьей позиции с двумя очками. Прошлая встреча команд завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан.