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Гол Люка де Йонга принёс ПСВ победу над «Лансом»

Гол Люка де Йонга принёс ПСВ победу над «Лансом»
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Только что завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались нидерландский ПСВ и французский «Ланс». Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом из Германии. Матч Матч закончился со счётом 1:0 в пользу клуба из Нидерландов.

На 12-й минуте нападающий Люк де Йонг вывел ПСВ вперёд. Ему ассистировал вингер Йохан Бакайоко. Гости, несмотря на приложенные усилия, не смогли отыграться.

Напомним, 24 октября в 3 туре групповой стадии Лиги чемпионов французский «Ланс» и нидерландский ПСВ сыграли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Та встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

Лига чемпионов . Группа B. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Ланс
Ланс, Франция
1:0 Л. де Йонг – 12'    
Удаления: нет / Гилавоги – 90+2'
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