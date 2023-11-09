Гол Люка де Йонга принёс ПСВ победу над «Лансом»

Только что завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались нидерландский ПСВ и французский «Ланс». Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом из Германии. Матч Матч закончился со счётом 1:0 в пользу клуба из Нидерландов.

На 12-й минуте нападающий Люк де Йонг вывел ПСВ вперёд. Ему ассистировал вингер Йохан Бакайоко. Гости, несмотря на приложенные усилия, не смогли отыграться.

Напомним, 24 октября в 3 туре групповой стадии Лиги чемпионов французский «Ланс» и нидерландский ПСВ сыграли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Та встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.