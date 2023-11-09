Гол Люка де Йонга принёс ПСВ победу над «Лансом»

Только что завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречались нидерландский ПСВ и французский «Ланс». Игра проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом из Германии. Матч Матч закончился со счётом 1:0 в пользу клуба из Нидерландов.
На 12-й минуте нападающий Люк де Йонг вывел ПСВ вперёд. Ему ассистировал вингер Йохан Бакайоко. Гости, несмотря на приложенные усилия, не смогли отыграться.
Напомним, 24 октября в 3 туре групповой стадии Лиги чемпионов французский «Ланс» и нидерландский ПСВ сыграли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Та встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.
- 9 ноября 2023
-
01:07
-
01:05
-
01:03
-
00:59
-
00:57
-
00:57
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:43
-
00:39
-
00:27
-
00:24
-
00:20
-
00:17
-
00:15
-
00:08
-
00:08
-
00:00
- 8 ноября 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:49
-
23:48
-
23:48
-
23:33
-
23:32
-
23:31
-
23:28
-
23:27
-
23:10
-
23:09
-
23:09
-
22:50