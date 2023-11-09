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Бавария — Галатасарай. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Дубль Кейна принёс «Баварии» победу над «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов

Дубль Кейна принёс «Баварии» победу над «Галатасараем» в матче Лиги чемпионов
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Сегодня завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 между немецкой «Баварией» и турецким «Галатасараем». Игра прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада судей во главе с Антониу Нобре из Португалии. Хозяева победили со счётом 2:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Группа A. 4-й тур
08 ноября 2023, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Кейн – 80'     2:0 Кейн – 86'     2:1 Бакамбу – 90+3'    

На 80-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн вывел свою команду вперёд — ему ассистировал полузащитник Йозуа Киммих. Через шесть минут Кейн оформил дубль — на сей раз англичанин забил с передачи вингера Матиаса Теля. Форвард гостей Седрик Бакамбю на 90+3-й минуте сократил отставание своей команды. Но на большее «Галатасарай» не хватило.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 «Бавария» заработала 12 очков, закрепив за собой первое место квартета A и обеспечив себе место в плей-офф турнира. «Галатасарай» с четырьмя очками занимает второе место в группе.

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