Определились шесть участников плей-офф Лиги чемпионов

Завершился 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. По его итогам определились шесть участников плей-офф.

Из группы А место в 1/8 финала уже обеспечила себе немецкая «Бавария», набрав 12 очков за четыре матча. В группе С аналогичные показатели у мадридского «Реала» (12). Из группы D дальше уже точно пройдут испанский «Реал Сосьедад» (10) и итальянский «Интер». В группе G два первых места застолбили английский «Манчестер Сити» (12) и немецкий «Ред Булл Лейпциг».

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 пройдёт 28 и 29 ноября, заключительный тур — 12 и 13 декабря.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Интер» со счётом 1:0.