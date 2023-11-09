«Мы не давали им дышать». Игрок «Арсенала» Райс — о матче с «Севильей»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Севильей» (2:0).

«Очень хорошее выступление: высокая энергия, с самого старта и на полной мощности. Мы не давали им дышать, я думаю, у них был один удар за всю игру.

В целом, просто действительно хорошая игра, особенно с учётом того, что они сидят так глубоко и играют с пятёркой защитников, которых всегда трудно сломить.

Лига чемпионов — это по-настоящему особенный турнир. Лучшие матчи, в которых можно участвовать игрокам. Для меня большая честь играть здесь. Игры группового этапа до сих пор были потрясающими, и, надеюсь, если мы выйдем в плей-офф, это будет уровень только выше. Я с нетерпением жду этого», — приводит слова Райса официальный сайт УЕФА.