Нападающий «Манчестер Юнайтед» Хойлунд высказался о поражении от «Копенгагена»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:4). Футболист отметился дублем, отличившись на третьей и 28-й минутах встречи.

«Мы очень хорошо начали, контролировали игру. Если не смотреть на результат, думаю, мы неплохо сыграли. Но мы немного отключились, и они поверили в себя. Я знаю, как зрители могут помогать команде здесь, это придало им импульс.

Мы также неплохо действовали в начале второго тайма. Владели мячом, постоянно меняли ход игры и снова вышли вперёд. К сожалению, мы остались без каких-либо очков, которые можно было бы извлечь из этого», — приводит слова Хойлунда официальный сайт УЕФА.

«Копенгаген» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав три очка. Лидирует «Бавария» (12).