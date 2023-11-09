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«Сумасшедший матч». Тренер «Копенгагена» — об игре с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

«Сумасшедший матч». Тренер «Копенгагена» — об игре с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ
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Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Сумасшедший матч, если посмотреть на него в целом. Мы провели четыре матча, показали очень хорошую игру в предыдущих трёх, но взяли всего одно очко.

Если посмотреть на картину в целом, я думаю, что четыре очка для нас — это очень, очень заслуженно. Мы провели четыре матча и заслуживаем второго места в группе. У «Копенгагена» есть одна цель — быть в Лиге чемпионов в новом году», — приводит слова Неэструпа официальный сайт УЕФА.

«Копенгаген» занимает второе место в турнирной таблице группы А. Команда набрала четыре очка после четырёх матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав три очка. Лидирует «Бавария» (12).

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