Томас Тухель — о победе над «Галатасараем»: я был доволен энергией и контролем

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Галатасараем» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы использовали те шансы, которые у нас были, но были недостаточно эффективны, когда дело доходило до полумоментов и быстрых атак. Нам не хватало точности и мы действовали слишком неаккуратно. Это могло быть связано с большой нагрузкой.

Я был доволен энергией и контролем. Мы были не так агрессивны в штрафной соперника. В целом я горжусь игрой команды. Победу нельзя считать само собой разумеющейся. Мы останемся голодными», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

После четырёх матчей «Бавария» занимает первое место с 12 очками в группе А с «Копенгагеном» (4 очка), «Галатасараем» (4 очка) и «Манчестер Юнайтед» (3 очка). Таким образом, команда Тухеля обеспечила себе выход в 1/8 финала.