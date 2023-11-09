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Микель Артета — о победе над «Севильей»: мы реализовали, что хотели, очень, очень хорошо

Микель Артета — о победе над «Севильей»: мы реализовали, что хотели, очень, очень хорошо
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Севильей» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Была ли победа хорошей реакцией после поражения от «Ньюкасла»? Думаю, что в игре с «Ньюкаслом» мы сделали больше хорошего, нам не нужен был ответ, потому что команда очень хорошо сыграла против команды, против которой очень сложно играть.

Сегодня нужны были другие требования, тактически нам нужно было что-то другое, мы играли дома, нам нужна другая игра, и мы реализовали то, что хотели, очень, очень хорошо, так что я очень доволен двумя последними выступлениями», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После 4-го тура «Арсенал» занимает первое место с девятью очками в группе В с «Лансом» (5 очков), ПСВ (5 очков) и «Севильей» (2 очка).

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