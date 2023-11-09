Вице-капитан сборной Кубы: Россия — это топ-команда мирового уровня

Вице-капитан сборной Кубы Йосель Пьедра высказался о товарищеском матче со сборной России.

«О сборной России в последнее время я мало что слышал и смог посмотреть только её недавние матчи. Но я знаю, что это топ-команда мирового уровня, которая всегда выступала на всех международных турнирах, чемпионатах мира. Для меня и для многих моих товарищей большая честь сыграть на высоком уровне товарищеский матч с такой хорошей сборной, как российская», — сказал Пьедра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сборы команды Карпина стартуют 13 ноября. 20 ноября сборная России сыграет со сборной Кубы в Волгограде.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах.